عائلات أسرى إسرائيليين لأعضاء بالكنيست: إن لم تعيدوا المختطفين فستكون هناك انتفاضة شعبية ضدكم

أكدت عائلات أسرى إسرائيليين لأعضاء بالكنيست، أنه "في حال عدم اعادة المختطفين فستكون هناك انتفاضة شعبية ضدكم"، مشيرة الى أن "إسرائيل لن تنجو كدولة دون إعادة المختطفين وعلى قادتنا العمل بشكل فوري".

ولفتت الى أن "المختطفين يعانون أمراضا، وتأخير الإفراج عنهم يعني مزيدا من المعاناة".