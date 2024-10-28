الجديد: مسيّرة تطلق صاروخاً على سيارة على طريق عاريا ولم تتمكن من اصابتها ونجاة من بداخلها

أفادت قناة "الجديد" بأن مسيّرة اسرائيلية أطلقت صاروخاً على سيارة على طريق عاريا - الاتوستراد الدولي ولم تتمكن من اصابتها ونجاة من بداخلها.

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