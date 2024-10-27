وزير الخارجية الإيراني: نحتفظ بحقنا في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أننا "نحتفظ بحقنا في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان"، مشيرا الى أن "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان".
وشدد على أن "على العالم أن يتحد في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين"، مطالبا "بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر في هذا الانتهاك الخطير ومحاسبة النظام المجرم".
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