هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: هناك أهداف إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى

نقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو أوضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية"، مشيرة الى أن "هناك أهداف إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى وكل شيء في الوقت المناسب".

واشارت الهيئة الى أن "إسرائيل اختارت عدم مهاجمة المنشآت النووية والطاقة في إيران".