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الخارجية اللبنانية: الهجوم الإسرائيلي على إيران تهديد خطير للأمن والسلم الإقليمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الجوي الذي شنته اسرائيل فجر اليوم السبت، على مواقع متعددة داخل إيران.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: إن "هذه الهجمات تشكل انتهاكاً لسيادة إيران وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأضافت أن "لبنان يدعو مجدداً المؤسسات الدولية المعنية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتها في وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي في كافة أنحاء المنطقة، بما في ذلك العدوان المتمادي على لبنان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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