حزب الله يشن هجمات على قواعد عسكرية في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال حزب الله اللبناني، إنه شن هجومًا بطائرات بدون طيار على قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب، واستهدف "مقرًا للاستخبارات" في شمال إسرائيل.

وأوضح الحزب أنه أطلق "سربًا من الطائرات بدون طيار الهجومية" على قاعدة تل نوف الجوية هذا الصباح و"أصاب الأهداف بنجاح".

وأضاف الحزب أنه أطلق أيضًا "وابلًا من الصواريخ" على منطقة كريوت شمال حيفا وقرية عيتا الشعب الحدودية.

وبيّن أن الهجمات شنت على قاعدة مشار، التي يصفها حزب الله بأنها "مقر الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية في صفد"، ومنطقة المشيرفة في رأس الناقورة.

يأتي ذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عددًا من المقذوفات وأربع طائرات بدون طيار في منطقتي الجليل الغربي والأعلى هذا الصباح.