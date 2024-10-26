الإذاعة الإسرائيلية: السلطات تؤكد عدم وقوع هزة بالجليل بل تفجيرات للجيش جنوب لبنان فعلت أجهزة رصد الهزات

افادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن السلطات أكدت عدم وقوع هزة بالجليل بل تفجيرات للجيش جنوب لبنان فعلت أجهزة رصد الهزات.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي قام بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في ديرسريان والعديسة سببت ارتجاجات في الارض، شعر بها سكان البلدات المجاورة ظناً منهم أنها هزة أرضية.
وسبق أن أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هزة أرضية شمالي البلاد، ليتبين فيما بعد ان الهزة ناتجة عن التفجيرات التي نفذها الجيش الاسرائيلي
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