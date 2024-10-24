شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تبحث تسليم أسلحة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات دعم كوريا الشمالية لروسيا

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حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، أن حكومته لا يمكنها أن تظل سلبية بشأن الرد على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا للمساعدة في القتال ضد أوكرانيا.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن "تشو" قوله خلال جلسة استماع أمام البرلمان، اليوم الخميس: "لا اعتقد أننا في وضع يمكننا فيه أن نقف مكتوفي الأيدي عندما يصبح الأمر في نهاية المطاف تهديدًا لأمننا".وقال تشو في معرض رده على سؤال من عضو برلماني، بشأن ما إذا كانت الحكومة الكورية الجنوبية ستبحث مسألة تقديم أسلحة بصورة مباشرة إلى أوكرانيا، "إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".وأضاف لاحقا أن نشر كوريا الشمالية لقواتها "ما كان ليحدث بدون أن تعدها موسكو بشيء في المقابل". جدير بالذكر أن سول لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأي أسلحة ثقيلة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب.كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قال أيضا اليوم الخميس، إن حكومته "لن تقف مكتوفة الأيدي"، إزاء ما يتردد من أن كوريا الشمالية أرسلت قوات لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا.وجاء ذلك في أثناء لقاء الرئيس يون مع نظيره البولندي أندريه دودا، والذي بحث توسيع التعاون الدفاعي بين الجانبين وسط الصراع الدائر.وجاء لقاء الرئيسين بعد يوم واحد من تصريح مسؤولين أمريكيين وكورييين جنوبيين، بأنهم يعتقدون أن هناك نحو 3000 جندي كوري شمالي نشروا في روسيا، وأنهم يتلقون تدريبات في عدة مواقع.وأبلغت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية نواب البرلمان، بأن كوريا الشمالية تستهدف إرسال ما يصل مجموعه إلى 10 آلاف جندي إلى روسيا بحلول نهاية العام.ونفت موسكو وبيونج يانج وجود قوات كورية شمالية في روسيا.