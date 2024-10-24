تقرير أممي : 70 % من قتلى النساء والأطفال بالحروب كانوا في غزة

وأوضح التقرير أن 70 % من تلك الوفيات وقعت في قطاع غزة، وهو ما جعله الصراع الأكثر دموية للمدنيين في عام 2023.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن النساء في مناطق الحرب يواجهن صعوبة متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية، وعلى سبيل المثال تموت 500 امرأة وفتاة يوميًا في البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة، مع وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية. وجاء التقرير بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يؤكد على الدور الحيوي للنساء في إحلال السلام والأمن.
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