تقرير أممي : 70 % من قتلى النساء والأطفال بالحروب كانوا في غزة

أبلغ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي عن المرأة والسلام والأمن الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تضاعف نسبة النساء اللائي قُتلن في النزاعات المسلحة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث شكلت النساء 40 % من إجمالي الوفيات في الحروب. وبحسب التقرير سجلت الأمم المتحدة 33,443 حالة وفاة بين المدنيين في النزاعات المسلحة لعام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 72 % مقارنة بعام 2022، كما أن نسبة النساء والأطفال الذين قُتلوا تضاعفت، حيث تعرضت النساء لمستويات غير مسبوقة من العنف.

وأوضح التقرير أن 70 % من تلك الوفيات وقعت في قطاع غزة، وهو ما جعله الصراع الأكثر دموية للمدنيين في عام 2023.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن النساء في مناطق الحرب يواجهن صعوبة متزايدة في الوصول إلى الرعاية الصحية، وعلى سبيل المثال تموت 500 امرأة وفتاة يوميًا في البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة، مع وجود نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية. وجاء التقرير بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يؤكد على الدور الحيوي للنساء في إحلال السلام والأمن.