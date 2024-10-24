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نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس

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350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار

كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.وقالت مؤتمر...

487bcbe801.jpg20 ربيع الثاني 1446 هـ

أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين

ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل

ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران

تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

الطائرة الإغاثية 11 تصل لبنان

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك...

icon-byline.pngبيروت: واس
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

وزير الدفاع يجتمع مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية

عقد وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية،...

icon-byline.pngروما: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، معالي وزير...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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