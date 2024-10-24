350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.وقالت مؤتمر... أبها: أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ الطائرة الإغاثية السعودية 11 تصل لبنان وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك... بيروت: واس بيروت: واس 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ وزير الدفاع يجتمع مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية عقد وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية،... روما: دوت الخليج روما: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، معالي وزير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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