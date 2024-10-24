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350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار
كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.وقالت مؤتمر...
أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين
ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا...
العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل
ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة...
إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران
تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني...
الطائرة الإغاثية السعودية 11 تصل لبنان
وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، اليوم، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك...
وزير الدفاع يجتمع مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية
عقد وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية،...
ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، معالي وزير...
كانت هذه تفاصيل خبر نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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