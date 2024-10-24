السيسي بحث مع عباس بجهود وقف الحرب بغزة: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكّد الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال لقائه الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، على هامش انعقاد قمّة تجمّع "البريكس" في مدينة قازان الرّوسيّة "موقف مصر الثّابت الدّاعم للسّلطة الفلسطينيّة، ولضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدّرات الشّعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، ورفض مصر أيّ مساع أو محاولات لتصفية ​القضية الفلسطينية​".

وأشار المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي، إلى أنّ "الرّئيسين بحثا بجهود وقف الحرب الإسرائيليّة على الشّعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهاكات في الضفّة الغربيّة، وأهميّة أن يتّخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا وحاسمًا تجاه تلك الممارسات، على نحو ينهي الكارثة الإنسانيّة الّتي تعصف بالمواطنين الفلسطينيّين بالقطاع".

ولفت إلى أنّ "عباس أعرب عن تقديره لجهود مصر المستمرّة والدّؤوبة لمساندة حقوق الشّعب الفلسطيني، والتّحرّكات الّتي تبذلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشّعب الفلسطيني وقضيّته العادلة".