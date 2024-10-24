الصحة المصرية تفرض إجراءات حجر صحي على القادمين من لبنان بسبب الكوليرا

فرضت وزارة الصحة المصر ية تطبيق حجر صحي على القادمين من دولة لبنان في إطار مجابهة مرض الكوليرا، بحسب ما نقلت.

ووجهت وزارة الصحة أقسام الحجر الصحي برفع درجة الاستعداد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية بتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من لبنان.

وأوضح الوزارة أن "الحالات المشتبه بها هي أي شخص يعاني من إسهال حاد مائي بلون ماء الأرز، غير مؤلم، متكرر وقد يكون مصحوبا بقيء".

وبحسب الوزارة، تضمنت الإجراءات الوقائية المفروضة على القادمين من لبنان المناظرة الصحية للركاب وأطقم وسائل النقل القادمين علي الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ووجهت وزارة الصحة المصرية، بأن يتم تحويل الحالة المشتبه فيها إلي المستشفى المعين لتقييم الحالة، ويتم إخطار الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشؤون الصحية التابعة لها.

وشددت على "ضرورة اتخاذ الفريق الطبي الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالة المشتبه فيها، وإتلاف المأكولات والمشروبات ما لم تكن محفوظة في عبوات محكمة الغلق، مع تطهير وسيلة النقل حال وجود حالة اشتباه واعتبار مخلفات وسيلة النقل مخلفات خطرة ويتم التخلص الآمن منها تحت إشراف الحجر الصحي".