كنعان: فلنواكب المبادرة الفرنسية بتوحيد موقفنا وانتخاب رئيس يعيد الانتظام للدولة

أشار النّائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "مرّةً أخرى، تثبت فرنسا دورها التّاريخي الدّاعم للبنان، في ظلّ تطوّرات مفصليّة في الشرق الأوسط، من خلال جمع أكثر من 70 دولة في باريس اليوم"، لافتًا إلى أنّه "إعلان عن التّمسّك في لحظة مصيريّة بلبنان الدّولة بكامل عناصرها ومؤسّساتها السّياديّة والإنسانيّة والاجتماعيّة، وتقديم المساعدات للشعب اللبناني والجيش في هذا الظّرف الصّعب".

ودعا في تصريح، إلى أن "نواكب كلبنانيّين هذه المبادرة بتوحيد موقفنا، والقيام بواجبنا بانتخاب رئيس للجمهوريّة يعيد الانتظام للدّولة والمؤسّسات محليًّا ودوليًّا، ولنوقف جريمة التّهرّب من المسؤوليّة تجاه وطننا الجريح وشعبنا المتألّم وإفراغ مؤسسات الدّولة من عناصرها ومكوّناتها، تحت أي ذريعة أو حجّة".