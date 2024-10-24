أعربت السّفارة الرّوسيّة في واشنطن، عن إدانتها قرار الولايات المتّحدة الأميركيّة تقديم المساعدة لأوكرانيا على حساب الأصول الرّوسيّة المجمدة.
وشدّدت في بيان، على أنّ هذا القرار يُعتبر "انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي"، مشيرةً إلى أنّ "من الواضح أنّ ما له دلالته في هذا الوضع، هو تحويل السّرقة إلى سياسة الدّولة".
وكان الرّئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أنّ الولايات المتّحدة ستقدّم قرضًا بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا، مع سداده على حساب العائدات على الأصول الرّوسيّة المجمّدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا بواشنطن دانت قرار استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا: انتهاك للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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