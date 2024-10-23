الرئيس الصيني يؤكد في قمة “بريكس” على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة “بريكس”، اليوم الأربعاء، على ضرورة منع توسع وتصعيد الصراع الأوكراني.

وقال شي جين بينغ: “نحن بحاجة إلى الالتزام بالمبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع مسرح الحرب، وعدم التصعيد، وعدم الاستفزاز”.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن موسكو تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، حيث تحدث بوتين عن ذلك خلال اتصالاته مع لولا دا سيلفا وشي جين بينغ.

وأوضح أوشاكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: “نحن نعتبر المبادرة مفيدة أيضًا، وقد تحدث رئيسنا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا وشي جين بينغ”.

وكشف أوشاكوف أن المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا، تمت مناقشتها على هامش قمة “بريكس”، وقد حظيت بالترحيب. وأردف: “لقد تمت مناقشة المبادرة الصينية البرازيلية، وهي موضع ترحيب بشكل عام، ونعتقد أيضًا أن هذه المبادرة مفيدة، وتحدث رئيسنا (فلاديمير بوتين) أيضًا عن هذا الأمر، بما في ذلك خلال الاتصالات مع لولا (دا سيلفا، رئيس البرازيل)، ومع شي جين بينغ (رئيس الصين الشعبية)”.

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