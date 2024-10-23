شركة طيران الشرق الاوسط أعلنت جدول رحلاتها للفترة الممتدة من27 تشرين الأول ولغاية 3 تشرين الثاني

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان عن جدول رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 27 تشرين الأول 2024 ولغاية 3 تشرين الثاني 2024 وفق التالي:

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