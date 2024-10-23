إسرائيل تعترض طائرتين درون بإيلات.. وتجدد الغارات على جنوب لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين بدون طيار في منطقة إيلات، وذلك مع استمرار الغارات الجوية على جنوبي لبنان وعلى مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين قال حزب الله إنه قصف عدة مستوطنات إسرائيلية.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن سلاح الجو اعترض طائرتين بدون طيار أطلقتا من منطقة الشرق واخترقتا المياه الإسرائيلية في إيلات، كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهم اعترضوا كذلك طائرة بدون طيار في الأجواء السورية انطلقت من الشرق، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانين إنها هاجمت إيلات بطائرات بدون طيار مرتين اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها ضربت أهدافا حيوية هناك.

شبدوره قال حزب الله إنه قصف برشقات صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كل من مستوطنة المنارة ومسغاف عام وكريات شمونة، وقد أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام وكفار جلعادي بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

كما أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في شمال ووسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أيضا بسماع دوي انفجار في تل أبيب، وقالت إن حركة الملاحة توقفت في مطار بن جوريون.

ومساء أمس الثلاثاء شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على 3 مناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث استهدفت تلك الغارات مناطق الليلكي وبرج البراجنة وحارة حريك، وفق وكالة "الأناضول".