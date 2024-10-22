البنتاغون: من المهم وقف الأعمال العدائية في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لتقليل التوترات"، مؤكداً أن "من المهم وقف الأعمال العدائية في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن".

كان قد أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "بلينكن أكد لنتانياهو الحاجة للاستفادة من مقتل السنوار لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع"، لافتةً الى أن "بلينكن أكد ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة".

وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث قضايا اليوم التالي لغزة والجبهة الشمالية والتهديد الإيراني".

وكان قد اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس للتباحث في وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بالخارجية الأميركية، أن "بلينكن يناقش مع الجانب الإسرائيلي كيفية الرد على هجوم إيران الأخير".

كذلك ذكرت الصحيفة، أن "بلينكن يخطط للعمل على سبل تعزيز الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للبنان، ويعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان"، مضيفاً "بلينكن سيؤكد حرص واشنطن على ألا يؤدي رد إسرائيل إلى مزيد من التصعيد".