غالانت: حتى بعد انتهاء العملية بلبنان سنواصل استهداف حزب الله حتى ينسحب لما وراء الليطاني ويعود سكان الشمال

توجه وزير الدفاع الإسؤلئيلي يوآف غالانت الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالقول "دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بعد الهجوم على إيران سيعزز الردع الإقليمي ويضعف محور الشر"، لافتاً الى أن " حتى بعد انتهاء العملية بلبنان سنواصل استهداف حزب الله حتى ينسحب إلى ما وراء الليطاني ويعود سكان الشمال".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.