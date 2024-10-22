الأونروا: ندعو إلى هدنة فورية بشمال غزة ولو لساعات لتمكين المرور الإنساني للأسر التي ترغب في المغادرة

افادت "الأونروا"، بأن "موظفينا بشمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام أو العلاج بعد 3 أسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصل"، مؤكدة أن "الناس في شمال غزة ينتظرون الموت ويشعرون بالهجران واليأس والوحدة".

ودعت الى "هدنة فورية بشمال غزة ولو لساعات لتمكين المرور الإنساني للأسر التي ترغب في المغادرة".