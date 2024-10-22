أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد تعذر انعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية، إلى "أننا نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس ورئيس المجلس نبيه برّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس".
وذكر أن "هناك محاولة جديّة منذ زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بالأمس للوصول إلى وقف لإطلاق النار وفق الـ1701 وتطبيقه بحرفيته".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: بري أكد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.