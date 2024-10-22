بوصعب: بري أكد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس

أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس ‏بو صعب، بعد تعذر انعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية، إلى "أننا نأمل أن تكون الجلسة المقبلة هي لانتخاب رئيس ورئيس المجلس نبيه برّي أكّد أنّه عندما تتوقف الحرب ستكون هناك دعوة لانتخاب رئيس".

وذكر أن "هناك محاولة جديّة منذ زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بالأمس للوصول إلى وقف لإطلاق النار وفق الـ1701 وتطبيقه بحرفيته".