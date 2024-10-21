العاهل الأردني: يجب وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع.

وجدد الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وفدا من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي، الذي عقد بقصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد.

وحذر الملك من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

ودعا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية.

ونبه الملك إلى العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع.

المصدر : وكالات