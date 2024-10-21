ترامب: العالم يحترم محمد بن سلمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، أنه يكنّ الكثير من الاحترام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، موضحاً أن ولي العهد يحظى بالاحترام في كافة دول العالم.

وأضاف المرشح الجمهوري، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” اليوم الأحد، أن ولي العهد “يبلى بلاءً حسناً، وهو بحق صاحب رؤية، مشيراً إلى أن سموه قام بأشياء لم يكن ليفكر بها أحد غيره، وهو يفعل شيئاً عظيماً حقاً، كما أنه رجل رائع ويحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم”.

وأشار ترامب في سياق حديثه إلى أنه عندما كان رئيساً للولايات المتحدة كانت العلاقة بين الرياض وواشنطن رائعة وعظيمة بكل ما تعنيه الكلمة.

ولفت ترامب أنه سيتعاون مع الأمير محمد بن سلمان من أجل إعادة السلام إلى المنطقة، مشدداً على أن السلام سيعود إلى لبنان مرة أخرى.

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