الرئيس الصيني لجيشه: استعدوا للحرب الشاملة

وأدلى شي بتصريحاته أثناء زيارته لواء من قوة الصواريخ في الجيش الصيني، الخميس، وفقا لقناة “سي سي تي في” CCTV الحكومية.

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وقال شي إن على الجيش “تعزيز التدريب والاستعداد للحرب بشكل شامل، (و) ضمان أن للقوات قدرات قتالية صلبة”، حسبما ذكرت القناة.

وأضاف شي أن على الجنود أن “يعززوا قدراتهم الاستراتيجية على الردع والقتال”

وتعتبر الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادتها ولو بالقوة إن لزم الأمر.

ونشرت بكين الاثنين مقاتلات ومسيّرات وسفنا حربية وقوارب لخفر السواحل في محاكاة لتطويق تايوان، في سياق رابع تدريبات واسعة النطاق تجريها في غضون عامين ونيف.

وقال شي، الخميس، إن على الجيش الصيني أن “يحمي بقوة الأمن الاستراتيجي للبلاد ومصالحها الأساسية”، وفقا لـ “سي سي تي في”.

وتعود الخلافات بين بكين وتايبيه إلى الحرب الأهلية الطويلة الدامية التي خاضها الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ ضد قوميي حزب كومينتانغ بزعامة تشانغ كاي شيك.

وبعد هزيمتهم على يد الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر 1949، لجأ القوميون إلى تايوان التي تحظى منذ ذلك الحين بحكومتها وجيشها وعملتها.