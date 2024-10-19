“اليونيفيل”: حجم الدمار في جنوب لبنان صادم ومروع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد المتحدث باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” اندريا تننتي أن الوضع الآن في جنوب لبنان صادما ومروعا في ظل الحجم الهائل من الدمار.

وقال تننتي في مداخلة لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت “إن هناك عددا كبيرا من البلدات على طول الخط الأزرق تعرضت للكثير من الدمار ليس فقط على طول الخط الأزرق بل حتى داخل مناطق عمل اليونيفيل وهو أمر مستمر”، موضحا أن قدرات الرصد والإبلاغ الآن محدودة، وذلك بسبب العمليات العدائية المستمرة والقصف المستمر، ولكن الوضع والأضرار الموجودة اليوم هو صادم وأكبر بكثير مما رأيناه في عام 2006 ، واذا استمر هذا النزاع قد يؤدي إلى تداعيات أكبر بكثير و نزاع إقليمي .

وأشار إلى أن مواقعنا في “الناقورة” تعرضت للاستهداف حيث كانت هناك دبابة إسرائيلية تقف بالقرب من موقع اليونيفيل في الناقورة، وأخرى بالقرب من “رامية”، لذلك الوضع مقلق للغاية ولكننا لن نترك مواقعنا، منوها بأن الجيش الإسرائيلي قد طلب منا أن نترك مواقعنا ولكن القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الأمن هو البقاء في مواقعنا لذلك نحن نبقى في مواقعنا بناء على طلب من المجتمع الدولي أن نتواجد في تلك الفترة الصعبة جدا.

وشدد على ضرورة تنفيذ كل القرارات الدولية حيث أن قرار 1701 الذي أوقف النزاع في عام 2006 مازال قرارا صالحا حتى اليوم ، لافتا إلى أننا متواجدين في جنوب لبنان من أجل دعم التزام من المجتمع الدولي وإيجاد حلول جيدة لهذا النزاع لذلك التنفيذ الكامل للقرار 1701 قد يكون حلا لهذا النزاع.

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