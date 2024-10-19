الإعلام الحكومي بغزة: 33 شهيدًا إثر غارات إسرائيلية على جباليا في جريمة تتزامن مع انهيار للقطاع الصحي

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بلاغ، سقوط "33 شهيدا بينهم 21 امرأة في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم جباليا".

وقال إن "الجريمة الجديدة بجباليا تتزامن مع انهيار القطاع الصحي بشمال غزة"، مضيفا "ندين الانزلاق الأخلاقي لدول العالم التي تشاهد وتراقب بصمت جريمة الإبادة الجماعية، وندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة الجديدة في جباليا".

وطالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة"، مشددا على أن "جيش الاحتلال يواصل حرب إبادة واستئصال في مخيم جباليا".