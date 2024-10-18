بايدن وصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية قبل انتهاء ولايته

وصل الرئيس الأميركيّ جو بايدن إلى برلين في آخر زيارة رسمية لألمانيا ستركز على الدعم الغربيّ لأوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط و يلتقي الرئيس الأميركيّ المستشار أولاف شولتس إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة، خلال رحلته الخاطفة التي تستغرق 24 ساعة. والقضيتان الرئيسيتان المطروحتان على جدول أعمال هذه الزيارة هما الملف الأوكرانيّ غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي "خطة النصر" أمام الاتحاد الأوروبيّ وحلف شمال الأطلسيّ، وملف الشرق الأوسط. ومن المقرر عقد لقاء بعد الظهر بين بايدن وشولتس، يليه اجتماع رباعيّ مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر.

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