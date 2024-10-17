رواتب مجزية وتأمينات.. 7774 وظيفة بـ 15 محافظة - التخصصات وطريقة التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل عن فرص عمل ووظائف جديدة متاحة للشباب في مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية.

وبحسب بيان "العمل"، يتاح 4774 فرصة عمل في 96 شركة قطاع خاص موزعة على 15 محافظة، تشمل مجموعة من التخصصات المختلفة، بما في ذلك فرص عمل لذوي القدرات الخاصة.

مميزات 4774 فرصة عمل جديدة

تتضمن فرص العمل والوظائف الجديدة رواتب مجزية تُحدد خلال المقابلات، وفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي يغطي العاملين.

موعد وطرق التقديم على فرص العمل الجديدة

ويبدأ التقديم على فرص العمل الجديدة والوظائف المتاحة في شهر أكتوبر 2024 الجاري، عبر عدة طرق، منها: مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، مديريات العمل بالمحافظات، وأرقام وعناوين الشركات المدرجة في البيان، فضلًا عن الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تخصصات فرص العمل المتاحة

وتشمل فرص العمل المتاحة مجموعة متنوعة من التخصصات، منها:

- أخصائي تسويق

- مسؤول ائتمان

- محاسبين

- مسؤول شؤون إدارية

- أخصائي HS5

- مدير مالي

- مدير تسويق عقاري

- مدرسين

- أخصائي نظم معلومات

- مشرف تنجيد

- ليدي جارد – إناث

- مشرف عام

- مشرف موقع

- شيف حلواني

- كيميائي

- أخصائي تمريض

- أخصائي مشتريات

- صيدلي

- مساعد صيدلي

- مدخل بيانات

- بائعين

- مساعد شيف

- مقدم طلبات

- أخصائي تمويل

- أمين مخازن

- مهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية

- مهندس سينيور مكتب تنفيذي

- مشرفة أدوار

- مشرفة باص

- سكرتارية

- أعمال إدارية

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

- مندوبين مبيعات

- مراقبين جودة

- فنيين جميع التخصصات

- مشرفي إنتاج

- أفراد أمن

- عمال خياطة بكافة الأقسام

- عمال إنتاج

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى

أماكن فرص العمل الجديدة

وتتوفر فرص العمل الجديدة والوظائف في 15 محافظة مختلفة، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والفيوم، ودمياط، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط.

كما تضم النشرة مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في المحافظات، بهدف استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي العمالة من هذه الفئة، برواتب مجزية.

وفي نفس السياق، أعلن محمد جبران, وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

موعد التقديم وتخصصات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

وبحسب بيان وزارة العمل، فإن موعد التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية يستمر حتى يوم 19 أكتوبر 2024، وذلك من خلال رابط خصصته وزارة العمل للتقديم على هذه الفرص.

تخصصات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

وجاءت تخصصات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية التي توفر 3000 فرصة عمل للشباب، كما يلي:

- حداد مسلح.

- نجار مسلح.

- عامل خرسانة فورمجى.

- حجار.

- نجار شدة معدنية.

خطوات التقديم على عمل مشروع محطة الضبعة النووية والأوراق المطلوبة والمميزات

ويمكن التقديم على فرص عمل الضبعة النووية، طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي، من هنا، ثم الضغط على باب تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة.

وجاءت مميزات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، كما يلي:

- العمل 8 ساعات يوميًا.

- ساعة إضافي وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

- هناك 3 وجبات كل يوم .

- مرتبات مجزية وبدلات.

وجاءت شروط فرص عمل الضبعة النووية، كما يلي:

- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.

- العمل 6 أيام أسبوعياً.

- سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

ويمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية، للاستفسار عن فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، "واتس آب": 01553700906 – 01271817923.