أمطار واضطراب الملاحة وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الأحوال الجوية المختلفة، منها اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشمل اضطرابًا في الملاحة البحرية غرب البحر المتوسط، خاصة في مناطق الإسكندرية، والعلمين، ومطروح، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، مما يؤثر على حركة الملاحة بشكل واضح.

وتوقعت "الهيئة"، أن تشهد حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة ستشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما قد تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد نشاطًا للرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس في فترات المساء.

وتابعت: من المتوقع أن يشهد طقس يوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر 2024، استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.