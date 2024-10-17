قصف أمريكي على 5 مواقع حوثية لتخزين السلاح باليمن.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية بواسطة قاذفات استراتيجية خفية من طراز بي-2 على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.

وقال أوستن: إن القوات الأمريكية استهدفت عددا من المنشآت تحت الأرض التابعة للحوثيين، إذ تضم مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدمها الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة.

وقال الجيش الأمريكي -بشأن الضربات في اليمن- إن التقييمات جارية ولا تشير لسقوط خسائر بين المدنيين.

وقال مسؤول أمريكي: إن الجيش الأمريكي نفذ ضربات ضد مستودعات أسلحة للحوثيين، مشيرا إلى أن الأسلحة الحوثية المستهدفة يستخدمها الحوثيون ضد الملاحة.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أن الولايات المتحدة نفذت غارات على مواقع للحوثيين في اليمن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" CNN الإخبارية الأمريكية عن 3 مسؤولين دفاعيين أمريكيين، أن الغارات استهدفت مخازن للأسلحة ومنشآت تحت الأرض.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين، أن المنشآت تضم أسلحة تقليدية تستخدم لاستهداف السفن العسكرية والمدنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونفذت الغارات قاذفات بي-2، مما يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة القاذفة الاستراتيجية الشبحية لمهاجمة الحوثيين في اليمن منذ بداية الحملة الأمريكية، إذ لم تحدد الشبكة الأمريكية موقع الأهداف التي قصفت في اليمن.

وأشار إعلام حوثي إلى غارات أمريكية بريطانية استهدفت صنعاء وصعدة.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، صباح الخميس، عن مسؤولين أمريكيين القول: إن الجيش الأمريكي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.