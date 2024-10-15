اليونيسيف و"الأغذية العالمي": احتياجات النازحين في لبنان تزداد ونحتاج تمويلا إضافيا

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسف" وبرنامج "الأغذية العالمي"، أن "احتياجات النازحين في لبنان تزداد ونحتاج تمويلا إضافيا".
وأوضحت الجهتان أن هناك "مليون و200 ألف شخص تأثروا بالصراع في لبنان، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في لبنان".
وأشارت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن "الاستجابة الإنسانية مطلوبة بشكل عاجل في لبنان والعائلات تعيش في ظروف خطيرة"، وأن "ما يقرب من 190 ألف نازح يعيشون في أكثر من 1000 مركز إيواء بلبنان".
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