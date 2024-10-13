إصابة مواطن إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على معمل بأطراف بعلبك

أُصيب المواطن "ح. و. ش" بجروح طفيفة في قدميه، نتيجة انفجار قنبلة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي الّذي استهدف معملًا مجاورًا لمنزل عائلته، وهو عبارة عن "هنغار"، على أطراف مدينة بعلبك لجهة طريق الكيال، قبل يومين.

وقد حضرت دوريّة من الجيش اللّبناني إلى المكان، وطلبت من سكان الحي الإخلاء لإجراء الكشف اللّازم، حفاظًا على حياة المواطنين.