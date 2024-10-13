الجيش الإسرائيلي: على سكان جنوب لبنان عدم العودة لمنازلهم أو لحقول الزيتون الخاصة بهم

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى سكان جنوب لبنان، بـ"الامتناع عن السفر جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم. هذه مناطق قتال خطيرة"، زاعماً أن "الحرب والغارات المكثفة ضد حزب الله ما زالت مستمرة".

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