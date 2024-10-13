شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "القومى لحقوق الإنسان": الحوار الوطنى فتح ملفات متعلقة بالحقوق والحريات والان مع تفاصيل الخبر

رصد التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، موضحا أن أبرز ما ميز المرحلة التي يغطيها التقرير هو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آلية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس في إبريل 2022.

وجاء في التقرير أن حالة الحوار شكلت زخما كان مطلوبا في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر وأن الحوار ساهم في فتح كثير من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، مشيرا الى أن المجلس يتطلع الى مزيد من الإصلاحات في القضايا الحقوقية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ توصيات الحوار الوطنى المتوقع أن تعرف طريقها الى أجندة الإصلاح التشريعى والسياسات الحكومية بما يفضى الى تعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

وأشار التقرير الى أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت استمرار حالة الارتباك الإقليمى التي جاءت مدفوعة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو العدوان الذى شهد ارتكاب جرائم حرب مروعة، و لايزال يؤثر بالسلب على الواقع السياسى والاقتصادي للإقليم وأن مصر لا تزال تتحمل الفاتورة الأكبر لمساندة الحق الفلسطيني المشروع والتي بذلت خلال فترة العدوان جهودا كبيرة لضمان تدفق المساعدات إلى القطاع وتخفيف حدة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونشر"الخليج 365" التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024 وتضمن 64 موضوعا في 4 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن تعامل المجلس مع الشكاوى ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة وأنشطة المجلس في مجال تعزيز الحقوق المختلفة.

كما تضمن التقرير محور خاص عن موقف المجلس من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة و تعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وأنشطة المجلس الخارجية، وكذلك دور الدراما في تكريس قيم مبادئ حقوق الإنسان وحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"الجهود الوطنية والتقييم".

