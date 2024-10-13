مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة: كميات الوقود المدخلة للشمال لا تكفي لسوى أيام

أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، أن الكميات المحدودة من الوقود التي دخلت يوم السبت، للمستشفيات الرئيسية في الشمال لا تكفي لسوى أيام.

وأضاف أبو صفية: "ما زالت المستشفيات الثلاثة الرئيسية في المحافظة الشمالية تعاني من ضغط شديد إثر وصول إصابات وشهداء على مدار الساعة، ورغم إدخال كميات محدودة من الوقود السبت"، موضحا أن "شمال غزة استقبل نحو 20 ألف لتر من الوقود".

ولفت إلى أنه تم "توزيعها على المستشفيات الثلاثة، بواقع 10 آلاف لتر لمستشفى كمال عدوان، و5 آلاف لتر لكل من مستشفيي العودة والإندونيسي".

وبين أبو صفية، أن هذه الكمية "بالكاد تكفي لتشغيل مستشفى كمال عدوان لـ10 أيام بالحد الأدنى، وكذلك لا تلبي حاجة المستشفيين الآخرين لـ5 أيام".

كما أشار إلى أن كميات الوقود المدخلة لن تلبي حاجة المستشفيات الثلاثة التي تستقبل شهداء وإصابات بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

ويأتي دخول هذه الكميات المحدودة من الوقود للشمال، بعد أكثر من 5 محاولات منع خلالها الجيش الإسرائيلي وصول الشاحنات إلى المحافظة المحاصرة.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، من توقف الخدمات الطبية في الشمال جراء نفاد الوقود ومنع وصوله إلى الشمال.