شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتهائه.. كيف تشكل مياه الإعصار ميلتون خطرًا على الأمريكيين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قد يكون إعصار ميلتون تبدد فوق المحيط الأطلسي لكن مياه الفيضان التي خلفها في أنحاء ولاية فلوريدا الأمريكية ما زالت تمثل خطرا جسيما على صحة البشر وسلامتهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

ورغم انتهاء خطر الغرق أو الإصابة في المياه المرتفعة سريعة التدفق، ما زالت تمثل المياه الراكدة خطرا إذا تحرك فيها أشخاص ومن المحتمل أن تكون حاملة لأمراض خطيرة. تلوث المياه وحذر مسؤولون حكوميون وخبراء بمجال الصحة من المشي فيها، ودعوا إلى تجنب ذلك بأي ثمن.

وقالت سيما وادهوا، المديرة التنفيذية بالإدارة البيئية في شركة (كايزر بيرماننت) للرعاية الصحية: "أعتقد أن المياه قد تكون خادعة".