اشارت قوات "اليونيفيل" في بيان، الى "جرح جندي حفظ سلام الليلة الماضية في المقر العام لليونيفيل في الناقورة باطلاق نار بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار. خضع الجندي لعملية جراحية في مستشفى البعثة في الناقورة لازالة الرصاصة وهو الآن في حالة مستقرة. ولا نعرف بعد مصدر اطلاق النار. كما لحقت أضرار جسيمة بالمباني في موقع الأمم المتحدة التابع لنا في رامية ليلة أمس بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب. واننا نذكر جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشأتها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع اليونيفيل".

كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيفيل": لا نعرف بعد مصدر إطلاق النار الذي أدى الى جرح أحد جنودنا أمس ونذكر الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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