النشرة: إخلاء مبنى سنتر البيبسي في العاقبية - الزهراني بعد تأكد الجيش اللبناني من صحة رسائل الانذار

علمت النشرة انه تم إخلاء مبنى سنتر البيبسي في العاقبية - الزهراني حيث يتواجد اكثر من ٢٠ عائلة نازحة من قرى جنوبية، وذلك بعد تأكد الجيش اللبناني من صحة رسائل الانذار بالاخلاء التي وصلت الى النازحين في هذا المبنى

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