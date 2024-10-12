مباحثات ليبية - أفريقية حول سبل تحقيق المصالحة وتنظيم الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

بحث وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في طرابلس أمس، سبل تحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات في ليبيا.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن الوفد ترأسه الرئيس الموريتاني الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني يرافقه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثل الخاص لرئيس جمهورية الكونغو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا وزير الخارجية جان كلود جاكوسو.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الخطوات التي اتخذت منذ انطلاق عملية المصالحة الوطنية الليبية بقيادة المجلس الرئاسي وبالشراكة مع الاتحاد الأفريقي وبدعم من المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسار برلين، إضافة إلى التحديات التي تواجه إنجاز هذا الاستحقاق والسبل الكفيلة لتجاوزها.

ونقل البيان عن المنفي تأكيده أن «المجلس الرئاسي ليس طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا وهو على تواصل مع الأطراف كافة»، مشدداً على حرص المجلس على تحقيق مسار المصالحة وتعزيز نهج الشراكة الوطنية بين الليبيين.

من جهته، أوضح فكي أن الوفد الأفريقي جاء إلى ليبيا بهدف دعم الجهود التي يقوم بها الليبيون من أجل إحلال المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين كل الأطراف وصولاً إلى الانتخابات.