أوستن أكد لغالانت أهمية ضمان سلامة قوات "اليونيفيل" بالمنطقة: للتحول من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي

أشار السّكرتير الصّحافي لوزارة الدّفاع الأميركيّة (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، إلى أنّ "وزير الدّفاع لويد أوستن تحدّث مع وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة العمليّات الإسرائيليّة في لبنان. وأكّد أوستن مجدّدًا دعمه القوي لحقّ إسرائيل في الدّفاع عن نفسها، والتزام الولايات المتّحدة بترتيب دبلوماسي يعيد المدنيّين اللّبنانيّين والإسرائيليّين بأمان إلى منازلهم، على جانبَي الحدود".

ولفت في بيان، إلى أنّ "أوستن شدّد أيضًا على أهميّة ضمان سلامة قوّات "اليونيفيل" في المنطقة، وحثّ على تنسيق الجهود للتحوّل من العمليّات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في أقرب وقت ممكن"، موضحًا أنّهما "ناقشا أيضًا الوضع الإنساني المتردّي في غزة، ودعا أوستن إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجته".

وذكر رايدر أنّ "أوستن أوضح أنّ الولايات المتّحدة في وضع جيّد للدّفاع عن أفراد الولايات المتّحدة وشركائها وحلفائها، ضدّ هجمات إيران والشّركاء والوكلاء المدعومين من إيران. وأكّد الوزيرَين التزامهما بمنع أي جانب من استغلال التوتّرات أو توسيع الصّراع في المنطقة".