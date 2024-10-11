رويترز عن الجيش الاسرائيلي: أطلقنا النار بالقرب من قاعدة تابعة لليونيفيل بعد إصدار تعليمات بالبقاء في أماكن محمية

نقلت وكالة "رويترز"، عن الجيش الاسرائيلي قوله أن "قواته أطلقت النار بالقرب من قاعدة تابعة لليونيفيل في منطقة الناقورة في جنوب لبنان بعد إصدار تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في أماكن محمية صباح الخميس".

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن "مقاتلي حزب الله يعملون من داخل وقرب المناطق المدنية في جنوب لبنان، بما في ذلك المناطق القريبة من مواقع اليونيفيل".