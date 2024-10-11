الجيش الإسرائيلي: قررنا تعزيز سرايا المقاتلين لمهام الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى

اشار الجيش الإسرائيلي، الى أنه "وفقا لتقييم الوضع تقرر تعزيز سرايا المقاتلين لمهام الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى"، لافتة الى أن "تعزيز القوات في المنطقة الوسطى سيمكن من تقوية الدفاع عن البلدات في المنطقة وعن السياج الأمني وسيدعم استعدادها بالضفة الغربية لسيناريوهات مختلفة".
واوضح انه "تقرر تعزيز عدد من سرايا المقاتلين لمهام الدفاع في قيادة المنطقة الوسطى بالضفة الغربية".
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