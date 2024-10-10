الكرملين: توسع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ستكون له عواقب كارثية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "توسع العمليات العسكرية جغرافيًا في الشرق الأوسط، ستكون له عواقب كارثية على المنطقة"، في إشارة إلى توسّع الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تخطط لشن ضربات على سوريا، إلى أن التكهنات حول توسيع جغرافية الأعمال القتالية في الشرق الأوسط غير مناسبة.

وقال: "يؤسفنا أن جغرافية الأعمال القتالية تتوسع بالفعل... كل هذا يؤدي بالطبع إلى تدمير البنية التحتية المدنية".

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة والقصف المتكرر لأهداف في سوريا، ويستمر العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.