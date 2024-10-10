إجراء 1274 عملية مجانية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، إجراء 1274 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الانتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، ونفذت 1274 عملية جراحية مجانية وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي بمختلف التخصصات.

وأشار عبدالحكيم إلى أن من بين العمليات نحو 819 جراحة عيون، 82 مخ وأعصاب، 97 عملية جراحة أورام ، 223 قسطرة قلبية، 16 جراحة أوعية دموية وقسطرة بالمخ، 9 قلب مفتوح، 28 جراحة عظام.