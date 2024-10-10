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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، عشرات آليات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية من حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك العسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.

ومساء الأربعاء، استُشهد أربعة شبان عقب إطلاق قوات خاصة من جيش الاحتلال الرصاص على المركبة التي كانوا يستقلّونها في السوق الشرقي بالمدينة.

 

وأعلنت وزارة الصحة أن الشهداء هم: عبد الحليم محمد ناصر (43 عاما)، وسليم عز الدين محمود أبو سعدة (41 عاما)، ونعيم محمد راجي عبد الهادي (32 عاما)، وعصام محمد سليمان صلاج (31 عاما).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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