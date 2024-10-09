شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: الرئيس السيسى أظهر للعالم تمسك مصر بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والإسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، أظهرت للعالم أن مصر تتمسك بالسلام كخيار استراتيجى لكن هذا لا يغفل استعدادها وجاهزيتها التامة لمختلف الظروف والتحديات.

ولفت "خضير"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن خطاب الرئيس السيسي تضمن الكثير من الرسائل الدالة، فمصر لديها قوة رشيدة متزنة بعيدة عن أية أجندات خفية، وخيارها الاستراتيجي منذ حرب أكتوبر 1973 هو السلام الشامل والعادل، كما أنها استطاعت دحر الإرهاب والحفاظ على الأمن القومى للبلاد طوال حرب مستمرة خلال 10 سنوات.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الحرب استثناء وأن الحالة العامة لمصر السلام والبناء والتنمية، مشيرا إلى سعى مصر لوقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع، باعتبار القضية الفلسطينية قضية محورية فى وجدان كل الشعوب، وموقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وشدد الدكتور خضير، أن عقيدة القوات المسلحة هى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها، وهدفنا كما قال الرئيس السيسي أن نعيش فى سلام داخل حدودنا وأن نتجاوز كل الظروف والمحن التى تمر بها المنطقة قريبا.

وواصل نائب الشيوخ، أن خطاب الرئيس السيسي وحضوره فعالية تفتيش حرب أظهرت قوة مصر واستقرارها ورؤية قيادتا الرشيدة المتزنة للتطورات في المنطقة.

واختتم الدكتور حسين خضير، أن العشر سنوات الماضية اثبتت قدرة الدولة المصرية على السير في خطوط متوازية أهما بناء الدولة المصرية انطلاقا للجمهورية الجديدة، واستمرار العمل على تعزيز قوة وجاهزية القوات المسلحة المصرية وبناء افرادها بالعلم وبأحدث وسائل التكنولوجيا في العالم وهو ما يحسب للسيسي.