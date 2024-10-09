لابيد: أميركا أبلغتني قبل قتل نصرالله أنها أبرمت مع نتانياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قوله إن "أميركا أبلغتني قبل قتل (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله أنها أبرمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق نار في لبنان لـ3 أسابيع".

وكان مقترح وقف إطلاق النار، الذي طرحته الولايات المتحدة مع فرنسا، دعا إلى توقف لمدة 21 يوما في القتال بين إسرائيل وحزب الله لإعطاء الجانبين مساحة للعمل على المفاوضات.

وسبق وذكر مسؤولون أمريكيون لشبكة سي إن إن، أن المخاوف داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتزايد، من أن ما وعدت به إسرائيل سيكون عملية محدودة في جنوب لبنان ستنمو قريبا إلى صراع أوسع نطاقا وأطول أمدا، كما تعثرت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.