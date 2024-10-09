أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى أن إسرائيل في أفضل وضع بشأن لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 2023.
ورأى لبيد أن "هذا هو الوقت المناسب لإجراء تسوية سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: إسرائيل في أفضل وضع بشأن لبنان منذ 8 تشرين الاول الماضي وهذا هو الوقت المناسب لإجراء تسوية سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.