لابيد: إسرائيل في أفضل وضع بشأن لبنان منذ 8 تشرين الاول الماضي وهذا هو الوقت المناسب لإجراء تسوية سياسية

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى أن إسرائيل في أفضل وضع بشأن لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 2023.

ورأى لبيد أن "هذا هو الوقت المناسب لإجراء تسوية سياسية".