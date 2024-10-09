الإعصار ميلتون يشتد مجددا إلى الفئة القصوى مع اقترابه من فلوريدا

تستعد فلوريدا للإعصار ميلتون الذي اشتدّ مجددا الثلاثاء إلى الفئة الخامسة والقصوى في وقت دعا الرئيس الأميركي جو بايدن السكان للفرار، محذّرا مما قد تكون أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية منذ قرن.

ومع اقتراب ثاني إعصار ضخم خلال أسبوعين من الساحل الغربي لفلوريدا، ساد شعور بالقلق من كارثة محدقة في أوساط السكان الذين سارعوا لتحصين منازلهم والهرب.

وقال بايدن من البيت البيض "إنها مسألة حياة أو موت، وهذه ليست مبالغة"، داعيا الأشخاص المشمولين في أوامر المغادرة إلى "الإخلاء فورا، فورا، فورا".