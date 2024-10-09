أوكراني يهرب من التجنيد عبر فتح حفرة في جسر حدودي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر فتحة في جسر.. كتب الصحفي الأوكراني فيتالي جلاجولا أن عامل لحام أوكراني خاضع للتجنيد الإجباري، تهرب من التجنيد من خلال قطع حفرة في الهياكل الداعمة لجسر حدودي والهروب إلى المجر من خلاله.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أوضح جلاجولا عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام، أن هذه طريقة فريدة للهروب إلى الخارج، حيث قام عامل لحام بالهروب عبر ثقب في جسر إلى المجر، وذلك حينما كان يعمل عامل إصلاح عند نقطة تفتيش تيسا في ترانسكارباتيا".

واضاف الصحفي الأوكراني، أن عامل اللحام كان عضوًا في طاقم الإصلاح، وبينما كان يصلح الجسر كان أيضًا يعد طريقًا للهروب لنفسه.

وتابع الصحافي إن "العامل الذي كان يعرف خصائص تصميم الجسر، قام بقطع أجزاء من الهياكل الفولاذية داخله، وبذلك قام الرجل بقطع في نهاية المطاف طريق هروبه إلى الدولة المجاورة بنفسه.

ونشر جلاجولا صورا للجسر المتضرر على قناته على تليجرام.

ومن جانبها شددت السلطات الأوكرانية على قواعد التعبئة بشكل كبير بهدف إضافة المزيد من الأوكرانيين إلى صفوفها بسبب الوضع الخطير على الخطوط الأمامية ونقص الأفراد.

وتم الإعلان عن التعبئة العامة في البلاد في فبراير 2022 وتم تمديدها مرارًا وتكرارًا، منذ 18 مايو، ودخل القانون المثير للجدل بشأن قواعد التعبئة الجديدة حيز التنفيذ في أوكرانيا.



هروب الاوكرانيين من التجنيد الإجباري

و تبذل السلطات كل ما في وسعها لمنع الرجال في سن التجنيد من التهرب من الخدمة، وفي غضون ذلك، يحاول الرجال المسؤولون عن الخدمة العسكرية التهرب من ضباط التجنيد العسكري في الشوارع، ومغادرة البلاد باستخدام شهادات مزورة أو بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يخاطرون بحياتهم. يحاول العديد من الأشخاص عبور الحدود بالسباحة أو عبور الجبال.

